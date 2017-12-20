من هي قريبة الأسد التي منحتها ألمانيا حق اللجوء؟

أيدت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، حق إحدى قريبات رئيس النظام السوري بشار الأسد، باللجوء السياسي إلى البلاد، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لإذاعة دويتشه فيله.

وقالت الإذاعة الألمانية، إن المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر (غرب) نشرت، الأربعاء، قرارًا اتخذته مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، يمنح السورية (لم تذكر اسمها)، البالغة من العمر 47 عامًا، حق اللجوء السياسي في #ألمانيا.

وفيما لم تذكر الإذاعة اسم السورية قريبة بشار الأسد، إلا أنها على ما يبدو تشير إلى #فاطمة_مسعود_الأسد، زوجة #هلال_الأسد، الذي قتل في اشتباكات مع قوات المعارضة شمالي محافظة اللاذقية (غرب)، في مارس/ آذار 2014.

وفي وقت سابق من 2017، قالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن أرملة ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، فاطمة مسعود الأسد، تقدمت بطلب لجوء في ألمانيا.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن إعلام ألماني، أنه تم رفض طلب المرأة والتي تحمل الجنسيتين السورية إلى جانب اللبنانية، حيث أعلنت أنها سوف تقدم تظلم وستستأنف قرار المحكمة.

وبحسب دويتشه فيله، فإن المحكمة الإدارية رأت أن المرأة السورية ربما تتعرض للملاحقة في حال عودتها (إلى سوريا)، وهو ما أكدته أيضًا المعنية بالأمر التي قالت إنها معرضة للخطر كثيرًا.

وكانت صاحبة الدعوى التي تحمل جواز سفر سوري وآخر لبناني متزوجة بأحد أبناء عم رئيس النظام السوري.

ووفق للمحكمة فإن زوج المرأة كان يتولى منصبا قياديا في الجيش السوري، وقتل عام 2014، في ظروف غامضة.

ويقضي نجل المرأة السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2016، حكما بالسجن لمدة (20 عاما)، بتهمة القتل. كما تعرضت المرأة نفسها لإطلاق نار في منزلها في سبتمبر/أيلول 2015.