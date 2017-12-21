سوريا..جولة مباحثات جديدة بأستانا ودي ميستورا إلى موسكو

تنطلق اليوم الخميس في العاصمة الكازاخية أستانا جولة مباحثات جديدة حول سوريا تتناول ملفي المعتقلين ومناطق خفض التوتر، فيما أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أنه سيزور موسكو اليوم، حيث من المقرر أن يبحث قضية المعتقلين.

فيبدو أن هناك مساع دولية وأممية حثيثة لإنقاذ المحادثات السورية.

العاصمة السعودية الرياض شهدت اجتماعات للهيئة التفاوضية للمعارضة السورية، بهدف مراجعة الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف، إلى جانب وضع هيكلية إدارية وتنفيذية لها، بالإضافة إلى ترتيب البيت الداخلي وتوزيع المهام، بحسب تصريحات نائب رئيس الهيئة التفاوضية.

المبعوث الأممي دي ميستورا يلتقي في روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. زيارة يسعى من خلالها دي ميستورا إلى الدفع بالعملية السياسية. ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية سيكون على رأس قائمة الملفات المطروحة على الطاولة.

العاصمة الكازاخية أستانا هي الأخرى تشهد جولة جديدة من المحادثات، هذه المرة تهدف لبحث أوضاع المعتقلين وتثبيت مناطق خفض التصعيد وبحث ملف إيصال المساعدات الانسانية.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك قال إن المنظمة الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع داخل الغوطة الشرقية المحاصرة، داعياً إلى ضرورة الإجلاء الطبي العاجل لنحو خمسمئة مدني في الغوطة.