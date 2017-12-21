سوريا.. انطلاق جولة أستانا 8 ودي ميستورا ينضم الجمعة

بدأت جولة محادثات سلام جديدة بين النظام السوري والفصائل المعارضة، الخميس، في أستانا عاصمة كازاخستان، بهدف المساهمة في التوصل إلى حل للنزاع عبر إحراز تقدم ملموس، فيما وصلت العملية السياسية في جنيف إلى طريق مسدود.

يأتي ذلك فيما قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، الخميس، إنه سيحضر محادثات السلام السورية في أستانا غداً الجمعة.

وقال دي ميستورا في موسكو، في مستهل محادثات بشأن سوريا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو: "أعتزم الذهاب إلى أستانا بعد هذا الاجتماع".

وهذه المحادثات التي تتولى رعايتها روسيا وإيران، حليفتا النظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة، تجري في جلسة مغلقة الخميس على أن ينتج عنها بيان ختامي الجمعة.

وقال متحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان إن وفود روسيا وإيران وتركيا إلى جانب ممثلين عن النظام السوري ووفد من المعارضة يضم 20 شخصاً وصلوا إلى أستانا للمشاركة في هذه المحادثات التي تستمر يومين.

وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن المحادثات تركز خصوصا على مصير المخطوفين والمعتقلين وإيصال المساعدات الإنسانية وسير عمل مناطق "خفض التوتر".

وهذه الجولة من محادثات أستانا هي الثامنة بين النظام السوري والفصائل المعارضة حيث تركز عملية السلام على المسائل العسكرية والتقنية وتجري بموازاة محادثات سياسية في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.

وانتهت آخر جولة محادثات في أستانا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول بدون إحراز أي تقدم ملموس، إلا أن روسيا تقدمت باقتراح بعقد اجتماع يضمّ حوالي 30 قوة سياسة سورية من جميع الأطراف، الأمر الذي يعتبر صعب التحقيق.