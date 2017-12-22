أستانا 8.. مشاورات حول المعتقلين ومناطق التوتر وسوتشي

الاجتماعات واللقاءات حول سوريا في مؤتمر أستانا 8 مستمرة لليوم الثاني والأخير، وسط توقعات بالتوصل إلى اختراقات ولو جزئية.

ويجري العمل بكثافة من أجل إتمام ملف المعتقلين، بتشكيل لجنة عمل خاصة بها، فضلاً عن ملف نزع الألغام، ومناقشة منطقة خفض التوتر في إدلب، وأخيراً بحث مصير مؤتمر سوتشي.

ومن المقرر أن تختتم الجلسات الثنائية والثلاثية باجتماع رسمي يضم كل الوفود بما فيها المعارضة المسلحة لتلاوة البيان الختامي، من قبل وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبد الرحمن أوف.

وتحاول موسكو تحقيق إنجاز براق في أستانا 8 من بوابة المعتقلين وهي القضية الأكثر أهمية لشريحة كبيرة من السوريين. محاولات لا تبدو بعيدة عن الهدف الأساسي بالنسبة لها وهو تمرير مؤتمر سوتشي في ظل حديث روسي باهت عن دعم جولة جنيف التي دعا اليها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في يناير القادم، حيث أعرب لافروف عن أمله في أن تكون إيجابية.