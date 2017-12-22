عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

توقعات أميركية: روسيا تحتفظ بوجود كبير لها في سوريا

المصدر: دبي - العربية.نت
المبعوث الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك
رابط مختصر

قال المبعوث الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك والذي يحارب #تنظيم_داعش إنه من المرجح أن تحتفظ #روسيا بوجود كبير في سوريا على الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحابا جزئيا لقواته.

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أمر ببدء سحب القوات الروسية من سوريا خلال زيارته إلى #قاعدة_حميميم قبل عدة أيام.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف قد أعلن مع انطلاق الجول الثامنة من #مباحثات_أستانا أن بعض اللاعبين يحاولون عرقلة التسوية في سوريا.

واتهمت #موسكو المعارضة السورية بتخريب محادثات السلام في جنيف لإفساد الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني.

من جهته، أشار المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أثناء لقائه لافروف أنه تم تحقيق تقدم ملموس في #عملية_خفض_التصعيد.
وأكد دي ميستورا عدم وجود بديل لعملية جنيف حول سوريا.

وسيلتحق دي ميستورا بمفاوضات أستانا بعد محادثاته في موسكو.

كلمات دالّة

#لافروف, #مباحثات أستانا, #موسكو, #عملية خفض التصعيد, #تنظيم داعش, #روسيا, #قاعدة حميميم

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر