توقعات أميركية: روسيا تحتفظ بوجود كبير لها في سوريا

قال المبعوث الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك والذي يحارب #تنظيم_داعش إنه من المرجح أن تحتفظ #روسيا بوجود كبير في سوريا على الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحابا جزئيا لقواته.

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أمر ببدء سحب القوات الروسية من سوريا خلال زيارته إلى #قاعدة_حميميم قبل عدة أيام.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف قد أعلن مع انطلاق الجول الثامنة من #مباحثات_أستانا أن بعض اللاعبين يحاولون عرقلة التسوية في سوريا.

واتهمت #موسكو المعارضة السورية بتخريب محادثات السلام في جنيف لإفساد الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني.

من جهته، أشار المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أثناء لقائه لافروف أنه تم تحقيق تقدم ملموس في #عملية_خفض_التصعيد.

وأكد دي ميستورا عدم وجود بديل لعملية جنيف حول سوريا.

وسيلتحق دي ميستورا بمفاوضات أستانا بعد محادثاته في موسكو.