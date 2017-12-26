تحديد هوية الطيار السوري الذي قُتل بسقوط مقاتلة النظام

أفاد ناشطون سوريون أن الطيار السوري الذي لقي حتفه، جراء إسقاط الجيش السوري الحر لطائرة حربية تابعة لنظام الأسد، هو الكابتن طيار باسم غصن، وهو من ريف حمص.

وقالت قوات النظام إن المعارضة أسقطت طائرة عسكرية في محافظة حماة بشمال البلاد، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل طيارها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الحر أنه أسقط طائرة تابعة للنظام.

وكثف الجيش السوري وسلاحه الجوي هجوماً في حماة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مدعوماً بقوة جوية روسية وفصائل مسلحة تدعمها إيران ليتقدم شمالاً باتجاه محافظة إدلب معقل المعارضة.

وقال عمال إنقاذ وشهود عيان إن عشرات المدنيين لقوا حتفهم خلال الأسابيع الأخيرة في قصف على بلدات بعيدة عن خطوط المواجهة.