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سوريا.. إجلاء 18 مريضاً من الغوطة الشرقية

المصدر: دبي - العربية نت
الهلال الأحمر في سوريا
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‏اكتمل إجلاء الدفعة الثانية من المرضى الأشد حاجة للعلاج في الغوطة الشرقية من قبل #الهلال_الأحمر عبر معبر #مخيم_الوافدين إلى مشافي العاصمة #دمشق.

وحدث ذلك مقابل إطلاق سراح 29 أسيرا من قبل #جيش_الإسلام، وإجلاء 29 مريضا.

ونفذت هذه الاتفاقية الأربعاء، حيث تم إجلاء 18 مريضا، وخلال الأيام القادمة سيتم إجلاء العدد كامل.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في #سوريا قد أعلنت الثلاثاء في حسابها على #تويتر أنه تم البدء في عمليات إجلاء طبي من جيب خاضع للمعارضة السورية في الغوطة الشرقية . ولم تذكر اللجنة أي تفاصيل.

وتحاصر قوات رئيس النظام السوري #بشار_الأسد قرابة 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية.

وناشدت #الأمم_المتحدة حكومة #دمشق السماح بإجلاء نحو 500 مريض يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة لإنقاذ حياتهم.

كلمات دالّة

#الهلال الأحمر, #مخيم الوافدين, #دمشق, #جيش الإسلام, #سوريا, #تويتر, #بشار الأسد, #الأمم المتحدة

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