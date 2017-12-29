الائتلاف: المجتمع الدولي مسؤول عن تصعيد النظام في إدلب

دان #الائتلاف السوري المعارض، الخميس، الحملة التصعيدية التي تنفذها الطائرات الروسية ومروحيات النظام منذ نحو أسبوع على مدن وبلدات ريف #إدلب والتي تسعى وفقا لبيان صادر عن الائتلاف إلى فرض الواقع الذي يرغب به النظام على الأرض من خلال سياسته التي تعتمد على البراميل المتفجرة والصواريخ وحملات التهجير والحصار.

وحمل الائتلاف المجتمع الدولي مسؤولية العجز عن إنقاذ المدنيين وحفظ السلم والأمن في #سوريا، وهو ما يمثل وفق الائتلاف موافقة ضمنية على الحملة التصعيدية الجارية وما سيترتب عليها من نتائج تجاه الحل السياسي.

هذا وصعدت قوات نظام الأسد، بدعم من ميليشيات إيرانية حملتها العنيفة وغير المسبوقة منذ أشهر على ريفي إدلب وحماة، ليل الأربعاء، ونفذت طائرات النظام نحو تسعين غارة في أقل من أربع وعشرين ساعة مستهدفة بلدات إدلب وحماة إضافة إلى استخدامها لمدافع الهاون والدبابات وراجمات الصواريخ.

تصعيد وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان يتزامن مع معارك عنيفة تدور بين قوات النظام وميليشياتها من جانب وفصائل المعارضة من جانب آخر حيث تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم جديد سيطرت بموجبه على عدة قرى في ريفي حماة الشمالي وإدلب الشرقي بينها المشيرفة والدجاج، وهو ما يضع قوات النظام على مشارف منطقة أبو دالي ذات الأهمية الاقتصادية والتي كانت بمثابة معبر لدخول وخروج البضائع بين مناطق النظام والمعارضة

وأسفرت معارك الساعات الأخيرة وفقا للمرصد السوري عن سقوط نحو 50 قتيلا من الجانبين بينما قضى عشرات المدنيين بسبب القصف العشوائي من جانب نظام الأسد.

هذا التصعيد يأتي بعد أن تمكنت المعارضة من اسقاط طائرة حربية تابعة لنظام #الأسد مستخدمة صاروخا مضادا للطائرات محمول على الكتف وهو ما يبدو أنه أثار جنون نظام الأسد ليرد بحملة وصفت بالأرض المحروقة

المعارك تأتي بالتزامن مع تصريحات روسية عن حرب ضد جبهة #النصرة بعد انتهاء المعركة على داعش وفقا لوزير الخارجية الروسي لكن غارات النظام ومعاركه تستهدف أيضا بلدات تسيطر عليها المعارضة وليس فقط جبهة النصرة بحسب ناشطين.