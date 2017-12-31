تشكيل جيش وطني جديد بعد توحيد 30 فصيلاً من الجيش الحر

أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، جواد أبو حطب، تشكيل الجيش الوطني بعد توحد 30 مجموعة عسكرية من الجيش السوري الحر.

وبحسب وكالة "الأناضول" فإن أبو حطب، اجتمع بقادة عسكريين في الجيش السوري الحر، بمدينة اعزاز في محافظة حلب شمالي سوريا.

وعقب الاجتماع الذي استمر نحو 4 ساعات، أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة تشكيل هيكل عسكري تحت اسم الجيش الوطني.

وفي تصريحات صحافية، قال أبو حطب إن أولوية الجيش الوطني هي الحفاظ على المناطق المستعادة في إطار عملية "درع الفرات"، وأضاف أن الجيش الوطني تشكل عبر توحد 3 فيالق في الجيش السوري الحر، وبقوام 22 ألف جندي.