اشتباكات وغارات عنيفة قرب دمشق

وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة شرق دمشق، كما شن طيران النظام السوري ما لا يقل عن 12 غارة، وفقاً لنشطاء المعارضة السورية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان والناشط السوري مازن الشامي أن المعارك التي وقعت اليوم الاثنين تركزت داخل منشأة عسكرية قرب ضاحية حرستا حيث حوصرت قوة حكومية ليوم واحد.

وقال المرصد إن القوات الجوية التابعة للنظام شنت ما لا يقل عن اثنتي عشرة غارة جوية على حرستا وضواحيها. وتحدث الشامي عن وقوع عشرات الغارات الجوية. وقال إن قوات النظام جلبت تعزيزات خلال الليل وتحاول الوصول إلى القوة المحاصرة.

وذكر المرصد أن الاشتباكات الدائرة منذ ثلاثة أيام في الغوطة الشرقية أسفرت عن مقتل 35 مدنياً بالإضافة إلى 24 جندياً للنظام السوري و29 معارضاً.