روسيا تكذّب تدمير الطائرات وتؤكد مقتل عسكريين بحميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن عسكريين اثنين قتلا في هجوم بالهاون نفذه مسلحون ليلة رأس السنة، لكنها نفت معلومات لوسائل إعلام عن تدمير 7 طائرات عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في تصريحات نقلتها وكالات أنباء "مع حلول الظلام تعرضت #قاعدة_حميميم الجوية لقصف مفاجئ بالهاون قامت به مجموعة مسلحة متنقلة. نتيجة القصف قتل عسكريان اثنان".

وذكرت صحيفة "كومرسانت" نقلا عن مصدرين عسكريين-دبلوماسيين أن 7 طائرات عسكرية "دمرت عمليا" في الهجوم، لكن الوزارة قالت إن هذه المعلومات "كاذبة".

وكانت صحيفة "كومرسانت" اليومية الروسية، قد أعلت نقلا عن مصدرين، أن 7 #طائرات_روسية على الأقل دمرت عندما أطلق مسلحون من المعارضة قذائف على قاعدة #حميميم الجوية السورية في 31 ديسمبر/كانون الأول.

وقال التقرير إنه في أكبر خسارة تتكبدها روسيا في العتاد العسكري منذ أن بدأت حملة الضربات الجوية في خريف العام 2015، أصيب أيضا أكثر من 10 عسكريين في الهجوم الذي نفذه عناصر من المعارضة.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصدرين "دبلوماسيين- عسكريين" أن القصف دمر ما لا يقل عن 4 قاذفات من الطراز سوخوي-24 ومقاتلتين من الطراز سوخوي-35 إس وطائرة نقل من الطراز أنتونوف-72 فضلا عن مستودع ذخيرة.