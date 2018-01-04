ماكرون ينتقد حصر تسوية الأزمة السورية بـ"بعض القوى"

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أن الأزمة السورية لا يمكن أن تجد طريقها إلى الحل عبر "بعض القوى" وحدها، في إشارة إلى عملية #استانا التي تجري بإشراف روسيا وتركيا وإيران.

وقال #ماكرون خلال تقديمه التهنئة لأعضاء السلك الدبلوماسي في باريس: "علينا أن نضع حدا لتنازلات تقدم إلى بعض القوى التي تعتقد أنها باعترافها بقسم من معارضة تم تعيينها من الخارج، تستطيع أن تجد تسوية للوضع في سوريا بشكل ثابت ودائم".

وكانت روسيا وتركيا وإيران اقترحت في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي في ختام محادثات استانا، عقد اجتماع في نهاية كانون الثاني/يناير الحالي في منتجع #سوتشي الروسي بحضور ممثلين عن النظام السوري والمعارضة لدفع المساعي نحو إيجاد تسوية سياسية للنزاع.

ورفضت عشرات المجموعات من المعارضة المسلحة المشاركة في هذا الاجتماع.

ووافق النظام السوري على الفور على المشاركة في اجتماع سوتشي، بينما يكرر انتقاداته لعملية جنيف التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وشدد ماكرون من جهة ثانية، الأربعاء، على ضرورة "اليقظة" لكيلا تحصل "أي زعزعة للاستقرار في العراق من قبل قوى خارجية".

وتابع الرئيس الفرنسي: "لا بد من إجراء انتخابات حرة في أيار/مايو المقبل، وبانتظار ذلك إفساح المجال أمام رئيس الحكومة حيدر العبادي لبناء دولة مستقرة، وتهدئة الوضع في بلاده".