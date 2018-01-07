الصور الأولية لانفجار إدلب.. عشرات القتلى والجرحى

هز انفجار ضخم الأحد حي الثلاثين في إدلب شمال غرب سوريا، وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 23 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات بينهم مدنيين، في حين تحدثت مصادر اعلامية عن سقوط ما لا يقل عن 30 قتيلاً.

وقد هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الانفجار لانتشال الجثث وإنقاذ المصابين المحاصرين تحت أنقاض المبنى المستهدف والمنازل المجاورة.

وفي حين أفاد بعض الناشطين السوريين إلى أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة، رجح مدير المرصد احتمال أن يكون ناجماً عن صاروخ موجه.

وقال في اتصال مع قناة "الحدث" مساء الأحد أن الانفجار الذي قد يكون ناجماً عن صاروخ موجه، استهدف مقر "أجناد القوقاز"، أحد الفصائل المسلحة المتحالفة مع هيئة تحرير الشام.

وتعد محافظة إدلب معقلا للمعارضة المسلحة في سوريا وتقع عند حدود سوريا مع تركيا إحدى الداعمين الرئيسيين للمعارضة ضد النظام السوري.

وتشكل #هيئة_تحرير_الشام القوة الرئيسية في إدلب، والتي يقودها فصيل كان يسمى في السابق جبهة #النصرة التابعة للقاعدة في سوريا.



وكانت قوات النظام شنت هجوما في أكتوبر الماضي، لاستعادة محافظتي إدلب وحماة ويحقق مكاسب سريعة منذ ذلك الحين.

وفقد النظام إدلب لصالح المعارضة عندما سقطت عاصمة المحافظة في عام 2015. وأصبحت المحافظة الوحيدة التي تخضع بالكامل لسيطرة المعارضة المسلحة.

