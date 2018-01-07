صفارات إنذار وقنابل مضيئة بقاعدة روسيا الجوية في سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مطار " #حميميم" في محافظة #اللاذقية، تعرّض أمس، السبت، لهجوم بطائرات مسيّرة عن بعد، دون تسجيل إصابات محددة أو ذكر حجم الأضرار.

ويعد الهجوم على مطار "حميميم" العسكري، بطائرات مسيرة عن بعد، هو الثاني، في أسبوع، بعدما كان الهجوم الأول، في الأول من الجاري، واستهدف مسقط رأس آل الأسد في #القرداحة قبل أن يتم إسقاط الطائرة التي نفذت الهجوم. وكذلك استهدف الهجوم الأول منطقة مطار "حميميم" العسكري و" #جبلة" دون تحديد نوع الإصابات.

وكانت مصادر محلية في اللاذقية قد تحدثت عن الهجوم الأول بطائرات مسيرة، لكن سلطات الأسد، والمصادر الإعلامية الروسية، تكتّمت على الخبر، وقالت إن الهجوم تمّ من خلال مدفع من نوع "فاسيلوك".

صفارات إنذار وقنابل مضيئة في حميميم

وكشفت صفحات موالية لنظام الأسد، على الموقع الاجتماعي #فيسبوك، عن تفاصيل الليلة التي تم فيها الهجوم الثاني بطائرات مسيّرة عن بعد، على مطار "حميميم" العسكري.

وورد أن "الأصوات المسموعة هي لتصدّ لأهداف معادية في سماء جبلة".

صفحة أخرى قالت: "استهداف هدف معادٍ بالقرب من مطار حميميم في جبلة وإسقاطه وإطلاق صفارات الإنذار داخل المطار بالإضافة إلى قنابل مضيئة".

ومن مجمل ما ورد على صفحات فيسبوكية موالية جاءت أنباء عن: "استنفار في مطار حميميم منذ قليل وإسقاط طائرتين مسيرتين تحاولان استهداف الطائرات في أرض المطار". وتؤكد هي الأخرى أن "الأصوات المسموعة هي للمضادات الأرضية وصفارات الإنذار".

وقالت صفحة موالية أخرى: "سمعت أصوات بالقرب من مطار حميميم وظهور طائرات مسيرة". ومثلها فعلت "أخبار اللاذقية 24": "سماع دوي انفجارات في مدينة جبلة ومحيطها تلاها إطلاق صفارات الإنذار من مطار حميميم". وأكدت "الحدث من رأس العين.جبلة" التفاصيل الواردة فقالت: "طائرات بدون طيار تستهدف مطار حميميم".

أما صفحة "جبلة وكالة إخبارية" فقد توجّهت "بالدعاء إلى الله تعالى لحماية مطار حميميم والذين في المطار". وأكدت "أخبار جبلة لحظة بلحظة" تجدد "ظهور الطائرات المفخخة في سماء جبلة" وقالت إنها تلقي بـ"كرات معدنية". مؤكدة هي الأخرى، انطلاق صفارات الإنذار، في مطار حميميم. ونشرت فيديو قصيراً يظهر إطلاق نار من أسلحة متوسطة على أهداف غير واضحة المعالم في ليل مدينة "جبلة". إلا أنها قالت إنه من أجواء استهداف الطائرات المسيرة التي كانت تضرب قاعدة حميميم.