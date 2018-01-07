لثاني مرة بأسبوع.. طائرات مسيرة تقصف حميميم بسوريا

قال #المرصد_السوري لحقوق الإنسان، إن #مطار_حميميم العسكري حيث توجد أكبرُ قاعدة روسية، تعرّض لهجوم جديد بقنابل عبر طائرة مسيّرة عن بعد، وبحسب المصادر فإن الطائرة تابعةٌ لفصيل في ريف اللاذقية.

وأضاف المرصد أن القوات العاملة في المطار أسقطت الطائرة المهاجمة، ولم ترد معلومات عن حجم الأضرار المادية والبشرية التي خلفها الهجوم، الذي يعد الثاني من نوعه، بعد #الهجوم الذي جرى عشية ليلة رأس السنة الميلادية على المطار العسكري.

المرصد: مقتل 17 شخصاً بقصف على الغوطة الشرقية

من ناحية أخرى أفاد المرصد السوري بمقتل 17 مدنياً على الأقل وإصابةِ نحو 35 بقصف لطائرات روسية وسورية على مناطق عدة في #الغوطة_ الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

وأوضح المرصد أن 12 شخصاً بينهم طفلان قتلوا بـ #قصف على مدينة حمورية وقتل اثنان في مدينة مديرا وثلاثةٌ في عربين.

وتشهد الغوطة الشرقية، وهي إحدى مناطق خفض التصعيد، تشديداً للقصف ومواجهاتٍ بين قوات النظام وفصائل سورية مسلحة.