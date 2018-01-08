سوريا.. موسكو تقر بتعرض قواعدها العسكرية لهجمات جوية

أقرت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين بتعرض قواعدها العسكرية في سوريا لهجمات بطائرات دون طيار، وذلك بعد أيام على تقارير عن تعرض مواقع للجيش الروسي في الأراضي السورية لهجمات.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية إن الوزارة قالت "إن الإرهابيين وجهوا 10 طائرات بدون طيار على قاعدة حميميم، و3 طائرات على قاعدة طرطوس، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن كانت وكالة تاس للأنباء نقلت عن وزارة الدفاع الروسية نفيها، في 4 يناير، تقريرا لصحيفة كوميرسانت عن تدمير سبع طائرات روسية في هجوم شنه مسلحون من المعارضة السورية على قاعدة حميميم يوم 31 ديسمبر.