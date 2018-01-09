تركيا تحتج لروسيا وإيران بسبب استهداف النظام لإدلب

أعلنت مصادر بوزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، أن #تركيا استدعت سفيري #روسيا و #إيران للشكوى مما قالت إنه انتهاك قوات #النظام_السوري لحدود منطقة عدم التصعيد في #إدلب.

وذكرت المصادر أن تركيا طلبت من السفيرين حث النظام في دمشق على إنهاء انتهاكات الحدود.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق الثلاثاء، إن جيش النظام يشن ضربات على قوات #المعارضة في محافظة إدلب، وإن هذا يقوض جهود التوصل لتسوية سياسية في النزاع السوري.

وتتخذ تركيا موقفاً مناهضاً بشدة لرئيس النظام، بشار الأسد، على مدى الحرب المستمرة منذ ستة أعوام، لكنها في الآونة الأخيرة تعاملت مع حليفتيه روسيا وإيران من أجل التوصل لحل سياسي للصراع.