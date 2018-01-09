مقتل 24 مدنياً بينهم 10 أطفال بقصف على الغوطة الشرقية

قتل 24 مدنياً بينهم 10 أطفال وأصيب العشرات بجروح، الثلاثاء، في قصف جوي ومدفعي لقوات #النظام وحليفتها #روسيا استهدف مناطق عدة في #الغوطة_الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثق المرصد ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف المدفعي على مدينة دوما من ثلاثة إلى خمسة مدنيين، كما "قتل ثمانية مدنيين، بينهم طفل في حمورية، وثلاثة آخرون، بينهم طفلان في سقبا، ومدني واحد في مدينة حرستا جراء غارات شنتها طائرات النظام السوري وأخرى روسية".

وأسفر القصف عن إصابة أكثر من 80 مدنياً آخرين بجروح، وفق المرصد الذي رجح ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة وجود إصابات خطيرة.

وصعّدت قوات النظام وحلفاؤها مجدداً منذ بداية الشهر الحالي القصف على مدن وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، إثر شن هيئة تحرير الشام وفصائل عدة هجوماً على مواقع تحت سيطرة النظام على أطراف مدينة حرستا، تبعها اندلاع اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة.