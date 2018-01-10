إدلب.. 5 كيلومترات تفصل قوات الأسد عن مطار أبو الظهور

باتت قوات النظام في سوريا مع الميليشيات الموالية لها على مشارف مطار أبو الظهور العسكري شرق الريف الإدلبي، بعد أكثر من عامين على خسارتها له.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتمكن قوات النظام من تحقيق تقدم جديد، والسيطرة على عدد من القرى والبلدات في طريقها إلى المطار الاستراتيجي الذي أصبح على مقربة 5 كلم تقريبا، وذلك بعد 3 أشهر من حملة عسكرية شرسة تمكنت #قوات_النظام خلالها من السيطرة على 95 قرية في ريف #إدلب وضواحيه.

وجاء هذا التقدم على الأرض بالتزامن مع مواصلة طائرات النظام استهدافها لعدد من المناطق في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، ضمن محاولة لفرش سجادة نارية أمام قوات النظام تمهيداً للوصول إلى المطار واستعادته من #قوات_المعارضة.

وأدت قوة المعارك إلى حركة نزوح كبيرة للمدنيين وسط أحوال إنسانية ومناخية صعبة، حيث دفع التدهور الميداني 150 ألف شخص للنزوح من أرياف إدلب وحماة وحلب، قاصدين وسط مدينة إدلب، التي تردى الوضع الإنساني فيها بسبب اكتظاظها بالسكان والنازحين.