برأ تركيا.. بوتين: نعرف من يهاجمنا في سوريا

أكد الرئيس الروسي، #فلاديمير_بوتين، الخميس، أن #روسيا تعرف "المحرض" على هجوم بطائرات دون طيار على قاعدتين عسكريتين لروسيا في #سوريا في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأضاف بوتين أنه تحدث مع الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، وإن تركيا ليست لها علاقة بالهجوم، الذي قالت وزارة الدفاع الروسية إنه وقع ليل 6 يناير/كانون الثاني.

وفي شأن متصل، أعرب الجيش الروسي، الخميس، عن قلقه حيال التهديد الجديد الذي يشكله استخدام الطائرات المسيرة "لغايات إرهابية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن 10 طائرات مسيرة "محملة متفجرات" هاجمت ليل 5-6 كانون الثاني/يناير قاعدة #حميميم الجوية، فيما هاجمت 3 أخرى قاعدة الأسطول الروسي في طرطوس، من دون أن يسفر الهجومان عن ضحايا أو خسائر. ووقع الهجوم بعدما أنجز الجيش الروسي انسحابا جزئيا من سوريا.

وقال الجنرال ألكسندر نوفيكوف، من هيئة الأركان الروسية، في مؤتمر صحافي إن "تهديدا حقيقيا ظهر مع استخدام طائرات مسيرة لغايات إرهابية في أي مكان في العالم".

وأضاف: "حتى الآن، استخدم مقاتلون الطائرات المسيرة خصوصا لجمع معلومات جوية".

وكشف أن الطائرات المسيرة التي شاركت في الهجوم على القاعدتين الروسيتين كانت تحمل كل واحدة منها 10 عبوات ناسفة بزنة 400 غرام لكل عبوة مع حشوها بمعادن.

وذكر مسؤولون في الجيش الروسي أن #الطائرات_المسيرة المستخدمة لا يمكن أن تكون قد صنعت "ضمن ظروف بدائية". وأشاروا في هذا السياق إلى المتفجرات المستخدمة، وهي بين الأقوى في العالم، إضافة إلى الخبرات الضرورية.

وشدد الجنرال نوفيكوف على "تطوير الطائرات المسيرة بمشاركة متخصصين تم تدريبهم في دول تصنع أو تستخدم تلك الطائرات".

وإلى ذلك، صرح المتحدث باسم الجيش، إيغور كوناشنكوف، أن "تلقي المقاتلين تقنيات تجميع الطائرات المسيرة وبرمجتها من الخارج يظهر أن مدى هذا التهديد لا ينحصر بحدود سوريا"، داعيا إلى "أكبر قدر من الاهتمام (الدولي)، اعتبارا من اليوم للقضاء على هذه التهديدات".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن كل الطائرات المسيرة التي هاجمت القاعدتين الروسيتين انطلقت من محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.

وهذه المنطقة هي الوحيدة التي لا يسيطر عليها النظام السوري بالكامل وتشهد حاليا مواجهات عنيفة.