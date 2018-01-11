قوات الأسد تدخل مطار أبو الظهور في إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 35 عنصرا من #قوات نظام #بشار_الأسد والميليشيات الموالية لها، وأسر 14 آخرين في المعارك الطاحنة والمستمرة داخل مطار أبو الظهور العسكري ومحيطه.

وتتركز المعارك في الأجزاء الجنوبية من #مطار_أبو_الظهور الذي تمكنت قوات النظام من السيطرة على أجزاء منه بالتوازي مع اشتباكات عنيفة في منطقة تل سلمو، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف من قبل قوات النظام على مواقع هيئة تحرير الشام التي تضم جبهة النصرة سابقا وفصائل أخرى، سيطرت على المطار الاستراتيجي عام 2015 بعد حصاره نحو عامين.

من جهتها، عرضت وزارة الدفاع الروسية صورا للمرة الأولى للطائرات المُسيرة التي استهدفت قاعدتها العسكرية في حميميم السورية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تفاصيل الهجوم الذي استهدف القاعدة قبل أيام.

وأشارت حينها إلى أن الهجوم قد نُفذ بعشر طائرات مُسيرة عن بعد على #قاعدة_حميميم، إضافة إلى 3 طائرات مشابهة هاجمت قاعدتها في طرطوس.