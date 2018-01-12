أردوغان لبوتين: سوتشي مقابل وقف الهجوم على الغوطة وإدلب

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، الخميس نظيره الروسي فلاديمير #بوتين بضرورة إيقاف نظام الأسد عملياته العسكرية في #إدلب والغوطة الشرقية لإنجاح قمة #سوتشي ومحادثات #أستانا.

وكان أردوغان قد هدد بشن عملية جنوب #سوريا مشابه لدرع الفرات التي شنها الجيش التركي قبل عامين.

واتفقت تركيا وروسيا وإيران في العام الماضي على إقامة "منطقة عدم تصعيد" في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة والمناطق المحيطة بها والمتاخمة لتركيا.

واستدعت تركيا الثلاثاء سفيري روسيا وإيران إلى وزارة الخارجية لتطلب منهما دعوة الحكومة السورية لوقف انتهاكات الحدود بمنطقة عدم التصعيد في إدلب.



وطلبت وزارة الدفاع الروسية من الجيش التركي الأربعاء تشديد رقابته على الجماعات المسلحة في إدلب بعد أن هاجمت مجموعتان من الطائرات بلا طيار قواعد روسية في السادس من يناير/ كانون الثاني.



هذا وخسرت فصائل المعارضة معظم المواقع التي استعادتها يوم الخميس في ريف إدلب خلال هجوم معاكس كانت قد نفذته على قوات النظام والميليشيات المساندة لها.

وذكرت مصادر عسكرية متطابقة أن قوات النظام استوعبت الهجوم تجاه نقاطها في محيط عطشان وتل مرق والخوين وأرض الزرزور وأم الخلاخيل، وبدأت باستعادة النقاط التي تراجعت منها ونجحت في السيطرة على أغلبها فيما لا تزال المعلومات غير مواضحة بشأن مطار "أبو الظهور" العسكري.