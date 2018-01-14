النظام السوري يسيطر على 79 قرية محاذية لمطار أبو الظهور

سيطرت قوات النظام السوري خلال الساعات الـ24 الأخيرة على عشرات القرى والبلدات الواقعة في منطقة محاذية لمطار أبو الظهور العسكري، بعد طرد #هيئة_تحرير_الشام وفصائل أخرى منها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق، الإنسان الأحد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "سيطرت قوات النظام خلال 24 ساعة على 79 قرية على الأقل في #ريف_حلب الجنوبي، المحاذي لمطار أبو الظهور العسكري".

وتخوض القوات السورية منذ ثلاثة أسابيع، معارك عنيفة ضد هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى للسيطرة على المطار الواقع في #ريف_إدلب الجنوبي الشرقي على الحدود مع محافظة حلب.

وتمكنت بموجب هذا الهجوم الذي دفع أكثر من 100 ألف مدني للنزوح منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر بحسب الأمم المتحدة، من السيطرة على عشرات البلدات والقرى في المنطقة. كما استطاعت قبل أيام دخول حرم المطار قبل أن تتراجع إثر هجوم مضاد للفصائل.

ومن خلال هجومها في ريف حلب الجنوبي، تحاول قوات #النظام_السوري التقدم إلى المطار من جهتي الشمال والشرق بموازاة تقدمها من جنوب ادلب.

وخرجت القرى والبلدات الواقعة في ريف حلب الجنوبي عن سيطرة قوات النظام منذ العام 2012، وفق المرصد الذي أفاد بأن "تقدم قوات النظام السريع سببه انهيار هيئة تحرير الشام وانسحاب مقاتليها ومجموعات أخرى من المنطقة".

وإلى جانب السيطرة على #مطار_أبو_الظهور العسكري، تهدف قوات النظام إلى تأمين طريق حيوي يربط مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، بدمشق.

وبحسب عبد الرحمن، فإن تقدمها الأخير يقربها من تحقيق هدفها مع سيطرتها على عدد من القرى في محيط بلدة خناصر الاستراتيجية التي يمر عبرها الطريق الدولي.

وسيطرت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة آنذاك) مع فصائل آخرى في أيلول/سبتمبر العام 2015 على مطار أبو الظهور بعد حصاره لنحو عامين. وكان يُشكل حينها آخر مركز عسكري لقوات النظام في محافظة إدلب. وتسيطر هيئة تحرير الشام حالياً على الجزء الأكبر من محافظة ادلب.