قوات النظام تقترب من الالتقاء في ريفي حلب وإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات #النظام والميليشيات الموالية لها واصلت تقدمها في الريف الجنوبي لـ #حلب، وتمكنت من تحقيق تقدم واسع على حساب هيئة تحرير الشام التي تضم جبهة النصرة وفصائل أخرى.

وسيطرت قوات النظام، بحسب المرصد، على نحو ثمانية قرى في قطاع #حلب الجنوبي خلال الساعات الماضية، ليصبح مجموع البلدات والقرى التي سيطرت عليها نحو 115 بلدة وقرية، وذلك بعد الانسحاب التدريجي لجبهة النصرة وهيئتها من المنطقة.

كما أضاف المرصد أن تقدم قوات النظام السريع في ريف حلب الجنوبي باتجاه ريف #إدلب الشرقي ومطار أبو الضهور، قلص المسافة المتبقية بين التقاء قواته إلى نحو ستة كلم.

من جهة أخرى، ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزارة الدفاع قالت، الجمعة، إنها قتلت "مجموعة من المتطرفين" هاجموا القاعدة الجوية الروسية بسوريا في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كذلك أعلنت الوزارة أنها دمرت "مخزوناً من الطائرات من دون طيار في محافظة إدلب بعدما استخدم متطرفون طائرات دون طيار لمهاجمة القاعدتين العسكريتين الروسيتين بـ #سوريا" في وقت سابق.