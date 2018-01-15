أردوغان يتوعد بالقضاء على "القوة الحدودية الجديدة"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان، الاثنين، أن الولايات المتحدة تحاول تشكيل "جيش ترويع" على الحدود الجنوبية لتركيا، بتدريب قوة حدودية سورية تتضمن مقاتلين من الأكراد، وتوعد بسحق القوة قبل أن تولد.



وقال أردوغان إن القوات المسلحة التركية أكملت استعدادها لعملية في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد شمال غربي سوريا وبلدة منبج.

من جهته، اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداج، أن #الولايات_المتحدة "تلعب بالنار" عندما تسعى لتشكيل قوة أمنية حدودية في سوريا، تتضمن فصائل كردية.

وكان ذكر #التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة الولايات المتحدة، قد ذكر، الأحد، أنه يعمل مع الفصائل الحليفة له في سوريا لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد.

وتصف #تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي ستشارك في هذه القوة بأنها "جماعة إرهابية".