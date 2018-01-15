تركيا ترسل تعزيزات إضافية إلى الحدود مع سوريا

بدأت #القوات_التركية خطة تحصين عسكرية على حدودها، حيث دفعت بتعزيزات للمناطق المتاخمة لـ #سوريا.

ووصلت قافلة إلى ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد تتضمن مدرعات وجنودا وعربات، قالت وسائل إعلام تركية إنها ستتوجه إلى غازي عنتاب في وقت لاحق.

كما وصلت ناقلات جنود مدرعة ومركبات تحمل معدات عسكرية إلى ولاية هطاي جنوباً.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان #التحالف_الدولي ضد #داعش، بقيادة الولايات المتحدة، عن تشكيل قوة حدودية ترأسها فصائل كردية، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس التركي بالمقلقة وغير المقبولة.

وستشمل هذه القوة 30 ألف عنصر، نصفهم على الأقل من مخضرمي قوات سوريا الديمقراطية، ستنتشر على الحدود السورية مع تركيا والحدود مع العراق وعلى امتداد نهر الفرات.

كذلك سيتولى التحالف الدولي تدريب هذه القوة وتجهيز الفصائل الكردية لإدارة نقاط التفتيش التي سيتم نشرها على طول الحدود السورية التركية على مسافة 820 كيلومترا.

وكانت المدفعية التركية قد بدأت عملية عسكرية في #عفرين ضد المقاتلين الأكراد، حيث توعد الرئيس رجب طيب #أردوغان منع أي وجود كردي مسلح قرب حدود بلاده.