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روسيا: واشنطن لا تنوي الحفاظ على وحدة سوريا

المصدر: موسكو – رويترز
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمره الصحفي السنوي اليوم في موسكو
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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف، اليوم الاثنين، أن "واشنطن لا تنوي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية".

وقال لافروف في مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو: "أميركا تساعد من هم في سوريا ويريدون تغيير النظام"، محذّراً من أن "إقامة منطقة يسيطر عليها مقاتلون تدعمهم أميركا في سوريا قد يؤدي إلى تقسيم البلاد".

وفي سياق آخر، أعرب لافروف عن أمل موسكو بأن يحفز مؤتمر الحوار السوري المزمع عقده في سوتشي، الأمم المتحدة لتفعيل التسوية في سوريا، كاشفاً أن #روسيا ستدعو ممثلي المعارضة والقبائل للمشاركة في مؤتمر سوتشي.

من جهة أخرى، أمل لافروف بأن تسرّع تركيا في إقامة نقاط مراقبة في إدلب.

كلمات دالّة

#لافروف, #روسيا, #موسكو, #سوتشي, #جنيف, #سوريا, #الأسد, #النظام السوري, #المعارضة السورية

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