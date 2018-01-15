سوريا.. النظام يهدد بـ"إنهاء" الوجود الأميركي

هدد #النظام_السوري، الاثنين، الولايات المتحدة وقال إنه أكثر عزيمة وصلابة على إنهاء أي شكل للوجود الأميركي في سوريا.

كما دانت وزارة خارجية النظام تشكيل قوة حدودية بدعم أميركي ووصفته بالاعتداء الصارخ على سوريا.

وكان #التحالف_الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، قد أعلن، الأحد، أنه يعمل مع فصائل سورية حليفة له لتشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف فرد.

ويجري حالياً تدريب طلائع القوة الجديدة التي ستنتشر على حدود المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل مسلحة في شمال وشرق سوريا، وتهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

من جهته، أبلغ مسؤول تركي كبير وكالة "رويترز" بأن تدريب #الولايات_المتحدة لقوة أمن الحدود الجديدة كان السبب في استدعاء القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة الأربعاء. ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى.