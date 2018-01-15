مسؤول روسي يتهم واشنطن بالسعي لتقسيم سوريا

اعتبر عضو مجلس الشيوخ الروسي، أليكسي بوشكوف، أن محاولة واشنطن تشكيل قوة أمنية حدودية في #سوريا تهدف إلى تقسيم البلاد، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لا تريد أن تكون سوريا موحدة".

وكان #التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أعلن، أمس الأحد، أنه يعمل مع فصائل سورية حليفة له لتشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف فرد، تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية. وستنتشر القوة الجديدة على حدود تركيا والعراق.

من جهته، كشف مسؤول تركي كبير أن تدريب #الولايات_المتحدة لقوة أمن الحدود الجديدة كان السبب في استدعاء القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة يوم الأربعاء الماضي، لكنه لم يعط أي تفاصيل أخرى.

وفي هذ السياق، انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرار واشنطن تدريب قوات سورية تتضمن #الأكراد على حراسة الحدود السورية مع تركيا والعراق، ووصفها بـ"الخطوة التحذيرية غير المقبولة".