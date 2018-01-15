نصر الحريري: المعارضة لا تعلم شيئاً عن مؤتمر سوتشي

أكد رئيس الهيئة العليا للمفاوضات في سوريا #نصر_الحريري أن المعارضة السورية "لا تعلم شيئاً" عن مؤتمر سوتشي الذي تعد له روسيا لحل الأزمة السورية.

وأجرى الحريري، اليوم الاثنين، مباحثات مكثفة مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغريني، التي تعد لاستضافة مؤتمر "مستقبل بناء سوريا" في الربيع المقبل.

وقال الحريري في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث" إن مباحثاته في بروكسل "تهدف إلى حشد الدعم الدولي من أجل تفعيل العملية السياسية في جنيف وتطبيق القرار الدولي 2254".

ونقل الحريري عن فيدريكا #موغريني تأكيدها أن "الاتحاد الأوروبي لن يساهم في مسار إعادة إعمار سوريا سوى بعد تحقيق الحل السياسي الحقيقي".

وفي سياق متصل، تطرق الحريري للعلاقة الجدلية بين مؤتمر #سوتشي، الذي تُعد له روسيا، ومسار "مؤتمر جنيف" الذي ترعاه الأمم المتحدة. وأكد الحريري أن وفد المعارضة "لا يعلم شيئا عن مؤتمر سوتشي".

وأضاف الحريري: "إذا كانت أي دولة في العالم ترغب في الحل السياسي فهذا الحل يجب أن يكون مستندا إلى المرجعيات الدولية".

وحول التصعيد العسكري في الميدان، أكد الحريري أن "اتفاقات خفض التصعيد التي تم التوصل إليها في أستانا إن لم تنته نهائيا فهي - أقله - في مهب الريح".