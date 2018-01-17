دي ميستورا: مفاوضات سوريا بفيينا تبحث القضايا الدستورية

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنها ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام حول #سوريا في #فيينا الأسبوع المقبل قبل أيام من افتتاح مؤتمر تنظمه #روسيا حول سبل إنهاء الحرب.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى #سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الأربعاء إنه دعا #النظام_السوري والمعارضة إلى اجتماع خاص في فيينا الأسبوع القادم.

وقال دي ميستورا في بيان إن الاجتماع المزمع في 25 و26 يناير كانون الثاني سيركز على القضايا الدستورية في سوريا.

وأضاف البيان "يتطلع المبعوث الخاص إلى مشاركة الوفدين في هذا الاجتماع الخاص. ويتوقع أن يأتي الوفدان إلى فيينا على استعداد للدخول في حوار موضوعي معه ومع فريقه مع التركيز بشكل خاص على حزمة القضايا المتعلقة بالدستور من أجل التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254"