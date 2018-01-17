في تصعيد واضح الأكراد لأردوغان: عفرين ليست وحدها

دعا #حزب_الاتحاد الديمقراطي، وهو الحزب السياسي الكردي السوري الرئيسي، قوى العالم لإيقاف القصف التركي لمنطقة #عفرين بشمال سوريا.

وقال الحزب في بيان اليوم الأربعاء "إننا في الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي ندين بأشد العبارات القصف التركي لعفرين الآمنة المسالمة الشامخة... ونطالب المجتمع العالمي والأسرة الدولية وكافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتها تجاه أكثر من مليون من الأهالي يقطنون عفرين.

وأضاف البيان: "كما نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التحرك الفوري والعمل بما يلزم كي تكون منطقة شمال سوريا بغرب الفرات وشرقها منطقة آمنة".

وأكد البيان "إننا نؤكد بأن عفرين لن تكون لوحدها، فكل مدن وقرى روج آفا وشمال وشرق سوريا على أهبة الاستعداد للوقوف صفا واحدا في وجه من يقف ضد إرادة الشعوب ومطالبها المشروعة".

الأكراد: سنطهر المنطقة من "مصائب أردوغان"

وكان قائد #وحدات_حماية_الشعب الكردي، سيبان حمو، قد وعد بـ"تطهير المنطقة من مصائب" تركيا، وذلك رداً على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن قواته ستحتل قريباً المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الكردية في شمال سوريا.

وقال حمو في مقابلة نشرتها "وكالة فرات الإخبارية" الموالية للأكراد الثلاثاء إن قواته "جاهزة للدفاع عن روج آفا، وعفرين تحديداً، كائناً من كان القائم بالهجوم" على هذه المنطقة الكردية في شمال سوريا، والتي يسميها الأكراد "روج آفا" أي "غرب كردستان".

وأتى تصريح القيادي الكردي بعيد ساعات من قول #أردوغان في خطاب أمام نواب حزبه في أنقرة "غداً أو بعده، قريبا سنتخلص من أوكار الإرهابيين واحدا تلو آخر في سوريا، بدءا بمنبج وعفرين".

لماذا عفرين؟.. الأهمية الجغرافية والسياسية

تقع عفرين في مناطق خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، إلا أن أنقرة تعتبرها منظمة "إرهابية" مرتبطة بالمتمردين الأكراد في تركيا.

تتموضع منطقة عفرين على ضفتي نهر عفرين في أقصى شمال غربي سوريا، وهي محاذية لمدينة إعزاز من جهة الشرق ولحلب من الجنوب، وإلى الجنوب الغربي من البلدة تقع محافظة إدلب، وتحاذي الحدود التركية من جهة الغرب والشمال.

وعفرين منطقة جبلية تبلغ مساحتها نحو 3850 كيلومترا مربعا أي ما يعادل 2% من مساحة سوريا، ومنفصلة جغرافياً عن المناطق الأخرى التي يسيطر عليها #الأكراد على طول الحدود مع تركيا.

ويميز علاقة عفرين بالأتراك مرور سكة حديد قادمة من تركيا عبر منطقة عفرين وتصل إلى مدينة حلب وقد بنتها تركيا قبيل الحرب العالمية الأولى.

أردوغان: سنوئد الجيش الإرهابي في مهده

وكان التحالف الدولي قد أعلن أن الهدف من تشكيل هذه قوة شمال سوريا يكمن بـ "منع عودة داعش" للمنطقة. لكن أردوغان يخشى أن تستقر هذه المجموعات بشكل دائم على أبواب تركيا، وقد هدد بـ"وأد هذا الجيش الإرهابي في مهده".

وأكد الرئيس التركي أن جيشه "جاهز" لشن عملية "في أي لحظة" ضد معاقل وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين ومنبج، في شمال سوريا.

وعاد #التحالف الدولي من جديد ليعلن أن عفرين خارج مناطق سيطرته.

ورد المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، ريان ديلون، أن التحالف لم يغير مهمته في القيام بعمليات لطرد التنظيم من مناطق معينة بالعراق وسوريا، وتحقيق الاستقرار الإقليمي.