تركيا تهدد: لن نسمح بجيش إرهابي على حدودنا مع سوريا

أكد مجلس الأمن القومي التركي، الأربعاء، أن تركيا سترد على الفور على أي تهديدات من غرب سوريا قد تضر بالدولة أو مواطنيها.



وأوضح المجلس في بيان أنه لن يسمح بتشكيل "جيش إرهابي" على الحدود التركية مع سوريا، وذلك بعد إعلان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شمال سوريا أنه يعمل مع قوات سوريا الديمقراطية، التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد.



إلى ذلك، عبر عن أسفه لاعتبار دولة حليفة لتركيا - في إشارة إلى الولايات المتحدة - الإرهابيين شركاء لها، كما أعلن عن عزمه اتخاذ كافة الخطوات اللازمة من أجل تعزيز الأمن على الحدود مع سوريا.



وطالب مجلس الأمن التركي بجمع كل الأسلحة التي وزعت على مقاتلين أكراد في سوريا دون تأخير. كما أوصى المجلس الحكومة التركية بتمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب عام 2016.

صبر أنقرة نفد

من جهتها، أكدت الرئاسة التركية أن أنقرة لن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة أي تهديد، مضيفة "لن نحتاج لإذن من أحد للدفاع عن أمننا"، وأشارت إلى أن صبر أنقرة وصل إلى حده، فيما يتعلق بالتطورات على الحدود السورية.

يذكر أن تعزيزات عسكرية تركية جديدة كانت وصلت الأربعاء إلى الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا في ولاية كليس جنوب تركيا.

وأفادت وكالة الأناضول أن رتلاً مكوناً من 15 شاحنة محملة بناقلات جنود مدرعة استقدمت من وحدات عسكرية مختلفة في تركيا إلى ولاية كليس في ظل تدابير أمنية، برفقة فرق من قوات الدرك.

وانضمت تلك القوات إلى الوحدات المنتشرة في قضاء ألبيلي المحاذي للحدود السورية، بهدف تعزيز تلك الوحدات.

وسبق أن حذر الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان من عملية وشيكة تستهدف عفرين، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.