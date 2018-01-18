حسن نصر الله "يتسوّل" لتجنيد قتلة جدد في سوريا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة إعلان طرقي في إحدى المدن اللبنانية يعتقد أنها العاصمة بيروت، حيث تضمن الإعلان الدعوة إلى ما وصفه بـ "مشروع تجهيز مجاهد".

وجاء في الإعلان المنشور- برعاية ما تسمى بـ "هيئة دعم المقاومة الإسلامية" التابعة لميلشيا حزب الله اللبناني- رسالة شكر للمساهمين، مستندة إلى الحديث الشريف "من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا".

وأرفق مع الإعلان أرقام في مدينة بيروت للتواصل من أجل تقديم "المساهمة لتجهيز غازٍ"، على حد تعبير كاتب الإعلان، فيما ظهرت صورة عنصر مقاتل يحمل علمي لبنان وميليشيا "حزب الله".

بدورهم، سخر ناشطون من المنشور باعتباره طريقة جديدة لابتزاز اللبنانيين من أجل الحصول على المال، بعد انقطاع الدعم الإيراني، مؤكدين أن ميليشيا "حزب الله" في ضائقة مالية.

وكتب "عبد الإله الأحمد: "يبدو أنه بدأ يعاني ضائقة مالية بعد تجفيف وقطع طرق تجارته بالمخدرات وغسيل الأموال وانخفاض التمويل الإيراني له فصار يشحد".

في حين علق ألماس الشام: "وإلى الجنة بسرعة البرق ابعتهم عإدلب".

يذكر أن ميليشيا "حزب الله" تشارك في قتال فصائل المعارضة بسوريا بهدف دعم نظام الأسد، تحت ستار محاربة "الإرهاب" وتنظيم "الدولة"، وقد خسر المئات من مقاتليه منذ بدء تدخله العسكري في سوريا.