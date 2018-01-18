رئيسا أركان واستخبارات تركيا في روسيا لبحث الوضع بسوريا

أعلن الجيش التركي أن رئيس الأركان ورئيس الاستخبارات توجها إلى #روسيا لمباحثات بشأن الوضع في #سوريا.

وتأتي زيارة المسؤولين التركيين الخميس، فيما تهدد #تركيا بشن عملية عسكرية على #عفرين، الجيب الذي يسيطر عليه الأكراد السوريون شمال غربي سوريا. كما يعتقد أن للجيش الروسي تواجدا في عفرين.

وقال بيان عسكري إن الجنرال التركي، خلوصي آكار، ومدير الاستخبارات، حقان فيدان، سيلتقيان بقائد الجيش الروسي، فاليري جيراسيموف، لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والتطورات في سوريا وجهود السلام المستمرة.

وتعتبر تركيا الجماعة المسلحة السورية الكردية، التي تسيطر على عفرين ومناطق أخرى على الحدود امتداداً لمتمردين أكراد، يقاتلون تركيا وتريد منعهم من إقامة ممر كردي بطول الجبهة.