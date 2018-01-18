ماكرون يشيد بـ"السلوك البناء" للمعارضة السورية بجنيف

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بـ"السلوك البناء" للمعارضة السورية خلال مفاوضات #جنيف، وذلك بعد استقباله وفداً من المعارضة في قصر الإليزيه.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية أن #ماكرون "أشاد بعمل الهيئة العليا للمفاوضات، وجدد دعم فرنسا لمعارضة سورية موحدة".

كما "أشاد بالسلوك البناء للمعارضة السورية خلال مفاوضات جنيف 8 وشجعها على مواصلة جهودها خلال جولة المفاوضات المقبلة"، بحسب البيان.

واستقبل الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه وفداً من #المعارضة_السورية برئاسة نصر الحريري.

وتابع بيان الإليزيه أن "فرنسا ستواصل بذل كل ما هو ممكن مع الدول المعنية من أجل التقدّم نحو عملية انتقال سياسي شاملة في سوريا" برعاية الأمم المتحدة.

وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنها ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام حول #سوريا في فيينا الأسبوع المقبل، قبل أيام من افتتاح مؤتمر تنظمه روسيا في منتجع #سوتشي حول سبل إنهاء الحرب.

وسيلي المحادثات المرتقبة في 25 و26 كانون الثاني/يناير في فيينا، مؤتمر سلام يعقد في سوتشي في 29 و30 من الشهر نفسه في محاولة لإيجاد تسوية للنزاع السوري المستمر منذ نحو سبع سنوات.

وقالت الأمم المتحدة إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا "يتوقع أن تحضر الوفود إلى فيينا وهي جاهزة لعمل جوهري معه".