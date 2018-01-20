أبو الضهور.. القاعدة الجوية في قبضة النظام السوري

قال التلفزيون التابع للنظام للسوري إن قوات بشار الأسد استعادت السيطرة على قاعدة جوية رئيسية شمال غربي البلاد كانت فقدتها لصالح المعارضة في عام 2015.

وأضاف التلفزيون أن قوات النظام السوري شقت طريقها إلى قاعدة أبو الضهور الجوية الاستراتيجية في محافظة إدلب اليوم السبت.

ويعد الاستيلاء على القاعدة خطوة كبيرة بالنسبة للنظام والميليشيات المتحالفة معها الذين شقوا طريقهم داخل عمق ما كان يعتبر معقل المعارضة وعناصر من تنظيم القاعدة منذ بدء العمليات في كانون الأول/ديسمبر.

لكن الهجوم شرد أكثر من 200 ألف مدني، وفقاً للأمم المتحدة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المؤلم أصلاً في شمال البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له إن القوات الموالية للنظام السوري تسيطر حاليا على معظم أجزاء القاعدة الجوية بعد اشتباكات عنيفة منذ الصباح.

وكانت وحدة الإعلام الحربي التابعة لميليشيا حزب الله إن جيش النظام السوري وحلفاءه سيطروا على قاعدة أبو الظهور الجوية في محافظة إدلب.