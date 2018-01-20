الجيش التركي يطلق عملية "غصن الزيتون" بعفرين السورية

قال وزير الخارجية التركي مولود #شاوش_أوغلو، السبت، إن "قواتنا تهاجم أهدافها في سوريا برا وجوا"، وإنها "قصفت 95% من الأهداف ولم يتبق سوى استهداف الإرهابيين"، مشيرا إلى أن بلاده أبلغت النظام السوري بالعملية العسكرية في عفرين السورية.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن جولة ثانية من القصف الجوي التركي على عفرين بدأت، وإن قتالا عنيفا يحدث على حدود عفرين الشمالية. وأفادت مصادر عسكرية تركية أن المدفعية وسلاح الجو استهدف ١٠٨ مواقع للمسلحين الأكراد.

وأعلن الجيش التركي في وقت سابق انطلاق العملية العسكرية في سوريا تحت اسم " #غصن_الزيتون "، وذكرت وسائل إعلام تركية أن أفواجا من الجيش الحر بدأت بدخول #عفرين بينما شنت مقاتلات حربية تركية غارات مكثفة ضد أهداف تابعة لوحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي في المدينة الواقعة شمال سوريا.

وتحدثت وحدات الحماية الكردية عن سقوط جرحى بالغارات التركية على عفرين. فيما قال مسؤول بالإدارة الذاتية لعفرين إن الغارات التركية استهدفت مناطق سكنية.

موسكو قلقة

من جهتها أعربت #روسيا السبت عن "قلقها" حيال إعلان تركيا بدء هجوم بري وجوي في شمال سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية، داعية إلى "ضبط النفس".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "موسكو قلقة حيال هذه المعلومات"، مضيفة "ندعو أطراف المواجهة إلى ضبط النفس".

فيما قال برلماني روسي إنه سيتم التوجه للأمم المتحدة لمطالبة تركيا بوقف العملية العسكرية في عفرين.

وكان الجيش التركي قد أعلن، أنه شن ضربات جديدة، السبت، على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. قائلا إنه شن الضربات في إطار "الدفاع الشرعي عن النفس" على معسكرات ومخابئ للمقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين"، وذلك رداً على إطلاق نار من مدينة عفرين التي يسيطر عليها هؤلاء، كما أكد شن ضربات مماثلة الجمعة.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر قال إنها موثوقة، أن القصف التركي استهدف مناطق في قرية قره بابا وجسر حشركة وأماكن أخرى في ناحيتي راجو وبلبلة بريف عفرين، بالتزامن مع قصف استهدف مناطق في قرى المالكية وبيلونية ومرعناز في الريف الشمالي لحلب.

وكانت مواقع روسية قد أفادت، في وقت سابق، بظهور منظومة كورال التركية القادرة على تشويش الرادارات على الحدود مع #سوريا قبالة مدينة #عفرين. ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الأتراك عازمين على الاستعانة بالمنظومة خلال تنفيذ هجماتهم ضد القوات الكردية.

وبحسب صحف تركية، فقد أدى نشر منظومة كورال إلى وقف تحليق الطائرات الأميركية والروسية ليلاً بسبب قدرة المنظومة على التشويش على الطائرات الحربية وعلى منظومات الدفاع الجوي، بما فيها منظومة إس-400 الروسية، إضافة إلى التشويش على حركة الصواريخ.

من جهته، كشف مسؤول كردي أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم وحدات الحماية، ستخرج اليوم أول دفعة من حرس الحدود، وذلك للدفاع عن المنطقة الواقعة بين العراق وتركيا ونهر الفرات التي يسيطر عليها الأكراد.

وكانت المدفعية التركية قد قصفت بكثافة منطقة عفرين شمال سوريا، الجمعة، إيذاناً بانطلاق العملية العسكرية التركية على المنطقة الخاضعة لسيطرة المقاتلين الأكراد.

من جهته، أكد وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، أن العملية بدأت فعلياً بقصف عبر الحدود، مشدداً على أنه لم يتم عبور الحدود بعد، فيما يستمر تدفق التعزيزات العسكرية التركية إلى الحدود مع سوريا.