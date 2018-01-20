عفرين.. اتهام أميركي لتركيا بـ"زعزعة الاستقرار"

تباينت ردود الأفعال على العملية العسكرية التركية في عفرين، فقد جددت واشنطن رفضها للعملية التركية، واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، على لسان مسؤول رفيع، أن الأنشطة العسكرية التركية في شمال سوريا تزعزع الاستقرار.

ويأتي ذك فيما نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأنباء عن انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من مواقعهم في محيط قرية كفر جنة شمال عفرين، باتجاه مدينتي نبل والزهراء.

واعتبر لافروف أن جهود أميركا لتشكيل قوات محلية في شمال سوريا تتناقض مع الالتزام بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الأعمال التي من شأنها زيادة التوتر، لحماية المدنيين في المنطقة.

كما أعلنت الخارجية الألمانية أن حماية الحدود الجنوبية لتركيا أمر مشروع ومهم بالنسبة لأنقرة.

وكانت تركيا قد استهدفت الجمعة مواقع في عفرين بقصف مدفعي من خلف الحدود تمهيداً لعملية عسكرية قال وزير الدفاع التركي نورالدين جانكيلي إن توقيتها متعلق بإنجازها في الوقت الأكثر فاعلية ونجاحاً.

وقصفت الدبابات التركية مواقع للقوات الكردية في الداخل السوري، معلنة بداية العملية العسكرية التي قد تتطور إلى حرب برية داخل التراب السوري.

وبالتوازي مع القصف على عفرين، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سماع دوي انفجارات في ريف حلب الشمالي الشرقي، ناجمة عن قصف استهدف مناطق على أطراف مدينة الباب.

واتهم أهالي المنطقة قوات سوريا الديمقراطية باستهداف المدينة التي تسيطر عليها قوات درع الفرات المدعومة من تركيا، ما تسبب بوقوع 6 جرحى على الأقل، بينهم أطفال.