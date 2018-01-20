لافروف يبحث مع تيلرسون هجوم تركيا على عفرين السورية

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف السبت مباحثات هاتفية مع نظيره الأميركي ريكس #تيلرسون بعدما شن #الجيش_التركي هجوماً على مدينة #عفرين شمال سوريا ضد الأكراد، بحسب الخارجية الروسية.

وأوضحت الوزارة على صفحتها على فيسبوك أن لافروف وتيلرسون "بحثا الوضع في سوريا بما فيه مسائل تتعلق بالإجراءات الهادفة إلى ضمان الاستقرار في شمال سوريا".

كما بحث الوزيران القضايا المرتبطة بـ "عملية التسوية السلمية برعاية الأمم المتحدة" للنزاع السوري خصوصا عشية مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر نهاية كانون الثاني/يناير في سوتشي بروسيا، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف المصدر أن المباحثات الهاتفية تمت "بمبادرة أميركية".

وكانت موسكو أبدت السبت "قلقها" مع تأكيد الجيش التركي شن هجومه في شمال سوريا مستهدفا وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة "إرهابية".