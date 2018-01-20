"سوريا الديمقراطية": هجوم عفرين يهدد بإحياء داعش

قالت قوات "سوريا الديمقراطية"، السبت، إن تهديد تركيا "المفاجئ وغير المبرر" بمهاجمة عفرين يغامر بعودة تنظيم داعش.

وأضافت القوات أن مزاعم شنها هجمات عبر الحدود في تركيا ادعاءات كاذبة تستخدمها أنقرة مبرراً لعملية عسكرية في سوريا، وفق قولها.



وقالت "سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف من مقاتلين أكراد وعرب مدعوم أميركياً، إنها لا تجد خياراً أمامها سوى الدفاع عن نفسها إن تعرضت لهجوم.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد على مناطق شاسعة في شمال وشرق سوريا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن أنقرة "بدأت عملياً" هجوماً لطرد المقاتلين الأكراد من بلدة عفرين السورية.

وقال أردوغان، في خطاب متلفز بمدينة كوتاهية، إن "عملية عفرين بدأت عملياً على الأرض، ومنبج ستكون التالية"، في إشارة إلى بلدة سورية أخرى يسيطر عليها الأكراد.

وذكر أردوغان في إشارة إلى تطمينات أميركية سابقة بأن وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب من عفرين: "لم يتم الإيفاء بالوعود التي قطعت لنا بشأن منبج، فلا يمكن لأحد أن يعترض على قيامنا بما يلزم".