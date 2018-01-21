أميركا "غير مهتمة" بعفرين.. والأسد يفتح ممراً للأكراد

بعد أن دان النظام السوري، السبت، العملية التركية الجارية باتجاه عفرين، وضرب مواقع لوحدات كردية، واصفاً إياها بالعدوان الغاشم، كشفت وكالة الأناضول، الأحد، عن قيام النظام بفتح الطريق لقوات الحماية الكردية في مدينة حلب للتوجه إلى مدينة #عفرين شمال غربي سوريا، عقب انطلاق عملية #غصن_الزيتون من قبل الجيش التركي.

ووفق مصادر الأناضول في حلب، فإن النظام أتاح لقوات الحماية في حي الشيخ مقصود إرسال تعزيزات إلى "عفرين" عبر مناطق خاضعة لسيطرة النظام.

وأضافت المصادر أن سيارات محملة بعناصر وذخائر خرجت من حي الشيخ مقصود إلى عفرين عبر بلدتي "نبل" و"الزهراء" بريف #حلب الشمالي الغربي.

وكانت السلطات التركية أعلنت، السبت، أنها أعلمت النظام السوري كتابة بالعملية، إلا أن الأخير نفى تلقيه أي إخطار أو رسالة بهذا الشأن.

أميركا غير مهتمة بعفرين

على صعيد متصل، أعلن قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي، الجنرال جوزيف فوتيل، أن تركيا أطلعت بلاده حول عمليتها العسكرية بعفرين، مشيراً بذات الوقت إلى أن المدينة لا تقع بنطاق العمليات العسكرية لأميركا.

وأضاف فوتيل في تصريح صحافي أدلى به على متن طائرته فجر الأحد، أثناء تنقله بين مناطق مهامه بالشرق الأوسط، أن بلاده لا تولي اهتماما خاصا لهذه المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وأشار إلى أنه لا يعلم نوايا تركيا من العملية، إلا أنه يشعر بالقلق من تأثيرها على مكافحة تنظيم #داعش، لافتا إلى استمرار حربهم على التنظيم في سوريا، وأنهم يعملون على استعادة الأراضي التي يسيطر عليها.

وأضاف أن المسؤولين الأتراك لم يحدثوهم حول عملية عسكرية تستهدف مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وكانت هيئة الأركان التركية، أعلنت، السبت، انطلاق عملية غصن الزيتون في مدينة عفري، معتبرة أنها تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس.