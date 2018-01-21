وحدات الحماية الكردية: 10 قتلى جراء القصف التركي

قال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية، إن الضربات الجوية التركية قتلت 7 مدنيين و3 مقاتلين السبت.

وقال المتحدث بروسك حسكة: "حصيلة شهدائنا السبت 10 أشخاص هم 7 مدنيين، بالإضافة إلى مقاتلتين اثنتين من وحدات حماية المرأة الكردية ومقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية"، مشيراً إلى أن الغارات أدت أيضا لإصابة 13 مدنياً. ومن بين القتلى المدنيين طفل في الثامنة من عمره.

وأعلنت تركيا من جهتها أن الأهداف التي قصفتها في منطقة عفرين تسببت بوقوع خسائر في صفوف المقاتلين الأكراد، من دون الإشارة إلى ضحايا مدنيين.

وفتحت تركيا جبهة جديدة في الحرب السورية، السبت، وشنت ضربات جوية على عفرين، ما أثار احتمال زيادة حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن الحليفتين في حلف شمال الأطلسي.

من جانبه، قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم، السبت، إن قوات برية تركية ستنفذ "الأنشطة الضرورية" في منطقة عفرين السورية الأحد اعتماداً على التطورات في المنطقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تركية عدداً من الشاحنات العسكرية التي تقل دبابات وغيرها من المركبات المدرعة عبر بوابة حدودية إلى داخل إقليم تسيطر عليه تركيا قبل الهجوم البري المتوقع في سوريا.

وحملت وكالة أنباء "دوغان" التركية لقطات تظهر الشاحنات، في وقت متأخر من السبت، وهي تتحرك عبر بوابة باب الهوى إلى بلدة أعزاز السورية الخاضعة لسيطرة تركيا.