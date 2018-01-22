أردوغان: سنجعل عفرين منطقة آمنة لإعادة اللاجئين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان صراحة الاثنين أن تركيا لن تتراجع عن عملية عفرين.

وقال في خطاب أدلى به من العاصمة #أنقرة إن هناك اتفاقاً بين تركيا وروسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة #عفرين السورية.

كما توعد بعدم وقف العملية حتى تتم السيطرة على المدينة الواقعة شمال سوريا، قائلاً: "سنسيطر على عفرين مثلما سيطرنا على جرابلس والراعي والباب، وسيتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم."

إلى ذلك هدد الوحدات الكردية بدفع الثمن، بعد سقوط صاروخ على إقليم خطاي التركي الحدودي.

قوات سوريا الديموقراطية تدعو واشنطن للتدخل

وفي ظل الهجوم المستمر منذ السبت تحت اسم "غصن الزيتون" على مدينة عفرين، وتوغل القوات التركية مصحوبة بفصائل من الجيش السوري الحر باتجاه أطراف المدينة، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الاثنين أنها تدرس إمكانية إرسال تعزيزات إلى عفرين للمساعدة في صد الهجوم التركي.

كما دعت واشنطن "للاضطلاع بمسؤولياتها" إزاء عفرين.

وأعلن كينو غابرييل المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية في مؤتمر صحفي بثته قنوات تلفزيونية أن كافة الدول مدعوة لبذل الجهود لوقف الهجوم التركي.

صاروخ من عفرين على إقليم خطاي

يذكر أن صاروخا أطلق من منطقة عفرين الاثنين أصاب معسكرا تركيا لمقاتلي الجيش السوري الحر قرب الحدود السورية مما أدى لمقتل اثنين وإصابة 12.

ومع دخول العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في عفرين يومها الثالث قالت وكالة دوجان التركية، إن الصاروخ أصاب منطقة كيريخان بإقليم خطاي. وأضافت أن القتيلين يعتقد أنهما من مقاتلي الجيش السوري الحر الذين يشاركون في عملية " #غصن_الزيتون ".