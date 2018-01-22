تيلرسون يتفهم هواجس تركيا في عفرين.. ويدعو لضبط النفس

نسب تقرير ممثل عن وسائل الإعلام إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قوله الاثنين إن الولايات المتحدة قلقة من واقعة تركية في شمال سوريا، وتطلب من الجانبين ضبط النفس.

ونقل عنه قوله إنه طلب من الجانبين ضبط النفس وتقليل الخسائر بين المدنيين، وإن الولايات المتحدة تسعى "لمعرفة ما يمكن عمله لتهدئة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا".

وقصفت تركيا أهدافاً في شمال سوريا، اليوم الاثنين، وقالت إنها ستسحق سريعا مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، التي تسيطر على منطقة عفرين في ظل تنامي القلق الدولي من عمليتها العسكرية التي دخلت يومها الثالث.

ووفقاً للتقرير، فقد قال تيلرسون أثناء رحلة إلى لندن "نحن قلقون من الواقعة التركية في شمال سوريا". وأضاف "ندرك ونقدر بشكل كامل حق تركيا المشروع في حماية مواطنيها من العناصر الإرهابية".

يذكر أن عملية #غصن_الزيتون التي أعلنتها تركيا السبت، نجمت عن توغل القوات التركية براً بمرافقة فصائل من الجيش السوري الحر.

وفي هذا السياق، أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، الاثنين أن عدد القتلى بسبب الهجوم التركي على عفرين بلغ 18 مدنيا بينهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم القوات كينو غابرييل في بيان وزع في مجموعة للرسائل النصية الفورية تديرها القوات إن 23 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم.

وتضم قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردية، وهي الهدف المعلن للهجوم التركي.