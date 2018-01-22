روسيا تتمسك بمؤتمر سوتشي.. و"الأكراد": ليس له معنى

على الرغم من التطور الميداني، الذي تشهده مدينة عفرين السورية والتوغل التركي في مواجهة وحدات حماية الشعب الكردية، تتمسك موسكو بمؤتمر سوتشي محاولة التوصل لحلول للأزمة السورية.

فقد أعلنت روسيا الاثنين أنها وجهت دعوة إلى ممثلين أكراد للمشاركة في المؤتمر المذكور حول سوريا.

من جانبه قال قيادي كردي سوري إنه لم يعد لمؤتمر السلام في #سوتشي أي معنى بسبب التواطؤ الروسي مع تركيا في هجوم عفرين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف إن "ممثلين أكرادا هم على لائحة السوريين المدعوين للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي ينعقد في سوتشي الأسبوع المقبل".

يذكر أنه إلى جانب إيران التي تدعم النظام السوري وتركيا التي تدعم فصائل مسلحة، تريد روسيا التي تدعم نظام بشار الأسد، عقد مؤتمر سلام بهدف الاتفاق على دستور جديد لسوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

ومن المقرر عقد المحادثات في 29 و30 كانون الثاني/يناير.

وكانت موسكو تأمل أساسا في إجراء محادثات سلام في سوتشي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن جهودها انهارت بعد عدم التوصل لاتفاق بين الدول الراعية.

فالرئيس التركي رجب طيب #أردوغان غضب حينها لاحتمال دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب، إلى المحادثات.

لكن لافروف قال الاثنين إن الأكراد السوريين يجب أن يلعبوا دورا في "العملية السياسية المستقبلية". وأضاف للصحافيين أنه "يجب ضمان هذا الدور حتما" مؤكداً أنه يتعين على جميع المجموعات العرقية احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

من جهة أخرى، اتهم لافروف واشنطن بتشجيع النزعة الانفصالية لدى الأكراد. وقال "إن واشنطن شجعت وتشجع بشكل نشط النزعة الانفصالية لدى الأكراد"، وتتجاهل الطبيعة "الحساسة" للمسألة. وأضاف "هذا الأمر هو إما عدم فهم للوضع أو استفزاز عن إدراك تام".