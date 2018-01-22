مصر تتسلم دعوة روسية لحضور "سوتشى"

تسلمت مصر، الاثنين، دعوة روسية لحضور مؤتمر سوتشي حول سوريا.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر تسلمت دعوة رسمية من الجانب الروسي لحضور مؤتمر سوتشى حول سوريا المقرر عقده في روسيا نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن الجانب الروسي سلم الدعوة للخارجية المصرية لحضور المؤتمر الذي ستحضره القوى الوطنية السورية لبحث آلية التوصل لحل سياسي لنزع فتيل الأزمة في البلاد، مؤكداً استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية، ويلبي طموحات الشعب السوري.

وأشار أبو زيد إلى دعم مصر للمفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا، وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة تأتي لتعزيز هذا الإطار.