أميركا: نتطلع للعمل مع تركيا لإنشاء منطقة آمنة في سوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن بلاده تتطلع للعمل مع تركيا لإقامة منطقة آمنة بشمال غربي سوريا.

وأكد #تيلرسون أن واشنطن تبحث مع أنقرة و"بعض القوات على الأرض" كيفية استقرار الوضع على حدودها الجنوبية استجابةً لمخاوفها الأمنية المشروعة.

وكانت #قوات_سوريا_الديمقراطية قد دعت واشنطن "للاضطلاع بمسؤوليتها" إزاء عفرين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد أن عملية #غصن_الزيتون ستمضي نحو تحقيق الأهداف المنسقة مع الروس، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها أردوغان علناً عن اتفاق بين أنقرة وموسكو على العملية.

من جهته، شدد نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج على ضرورة أن توقف الولايات المتحدة الأميركية دعمها لوحدات الحماية الكردية "إذا أرادت العمل مع #تركيا في سوريا".

وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع للحكومة، شدد بوزداج على أنه "ليس لأحد الحق في فرض قيود على العملية التي تقوم بها بلاده ضد الوحدات الكردية في #عفرين السورية".