أنقرة.. مقتل أول جندي تركي في عملية "غصن الزيتون"

أعلن الجيش التركي مساء الاثنين مقتل أول جنوده في اليوم الثالث للهجوم الذي يشنه على أهداف كردية في شمال #سوريا.

وأفاد الجيش في بيان أن "أحد جنودنا سقط قتيلا خلال اشتباكات" مع مسلحين أكراد من وحدات حماية الشعب في جنوب شرق مدينة غلبابا الحدودية التركية في منطقة كيليس.

وكان الجيش التركي بدأ السبت عملية "غصن الزيتون" في ثاني تدخل رئيسي في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات.

وتهدف العملية التي تشارك فيها طائرات حربية تركية ومدفعية وتتضمن هجوما بريا كبيرا يضم مقاتلي المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، إلى القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين.

وتعتبر #تركيا وحدات حماية الشعب فرعا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية.

وكانت انقرة شنت أول هجوم في سوريا بعنوان "درع الفرات" بين آب/اغسطس 2016 وآذار/مارس 2017، ضد الجهاديين ووحدات حماية الشعب الكردية في منطقة شرق عفرين.

يشار إلى أن 72 جنديا تركيا قتلوا خلال العملية الأولى.