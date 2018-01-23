اجتماع أميركي فرنسي حول سوريا اليوم.. بمشاركة بعض الدول

تنظم #فرنسا و #الولايات_المتحدة، الثلاثاء، في باريس اجتماعاً بمشاركة "بعض الدول"، على هامش المؤتمر حول المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية في #سوريا، وفق وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت مصادر في محيط وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف #لودريان: "إنها مبادرة مشتركة بين وزيري الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، ونظيره الفرنسي، اللذين يترأسان هذا الاجتماع بحلول المساء. كما ستشارك دول من المنطقة لكن بعدد قليل وعلى المستوى الوزاري"، دون إعطاء تفاصيل.

ويدعو الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، منذ أشهر لتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا تضم الدول الأعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودولاً من المنطقة.

ويندرج اجتماع الثلاثاء في إطار مبادرة الرئيس الفرنسي، وفق مصادر في باريس.

وتابع المصدر نفسه أن الأمر يتعلق بـ"التوصل إلى السبل والأساليب التي تسهم في تحقيق عملية انتقالية سياسية فعلية في سوريا بدعم من القوى العظمى، وخصوصاً الدول الخمس في مجلس الأمن، ودول من المنطقة معنية بشكل مباشر، لأننا أدركنا أنه من الصعب جداً التوصل إلى خطة سلام من داخل النظام السوري".